2019-03-18T12:33:52+03:00
Туризм

Казань вошла в топ-3 российских городов для путешествий на майские праздники-2019

Столица Татарстана обошла Москву
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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В России среди городов, не курортов, для путешествий на майские праздники-2019 одним из самых популярных стала Казань.

Столица Татарстана вола в топ-3, заняв вторую позицию. Так, согласно исследованию ресурса Tvil.ru, помимо Казани в пятерку самых самых вошли Санкт-Петербург, Москва, Петрозаводск и Нижний Новгород.

Рейтинг составляли по данным броней отелей и апартаментов на период c 1 по 12 мая.

Так, туристы планируют провести в другом городе от 2 до 4 дней. Так, меньше всего времени они пробудут в Нижнем Новгороде, а больше всего в Санкт-Петербурге. При этом в первом случае на проживание путешественники потратят от 2,5 тысяч рублей за сутки, во втором в среднем 3,5 тысячи. В Казани до 4,2 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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