«Путешествие в страну НиАтаТаш»: стартует голосование за название этнического турмаршрута в Татарстане

СЕГОДНЯ 14:52 2019-03-18T14:52:33+03:00

Оно продлится до 27 марта

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С 28 февраля поступило около 100 предложений по названию туристического этнического маршрута Лаишевского района Татарстана.

Были разные варианты: на русском, английском и татарских языках. Причем не только со всего Татарстана, но из Башкортостана, Пермского края, Кемеровской, Самарской и Нижегородской областей.

Экспертный совет при Госкомитете республики по туризму выбрал пять финалистов: «Три мира Татарстана», «Три реки- три песни», «Одна дорога – три народа», «Хоровод традиций Татарстана», «Путешествие в страну НиАтаТаш», сообщили в пресс-службе ведомства.

Голосование продлится до 27 марта на сайте «Visit Tatarstan». Призом станет тур по данному маршруту для всей семьи и подарки.

СПРАВКА КП

Маршрут проходит в Лаишевском районе, на территории которого исторически сложились места компактного проживания русских, татар, кряшен (крещеные татары), сформировались их повседневный быт и праздничная культура.

ИСТОЧНИК KP.RU