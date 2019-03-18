В ряде домов Советского района более чем на сутки отключат воду
Так, из-за плановых работ на сетях с 9.00 19 марта до 12.00 20 марта в Советском районе Казани отключат воду по адресам: ул.Р.Вагапова, 23/18, 27, 27/1, ул.Академика Глушко, 18/1, 18/23.
Помимо этого, из-за ремонта на водонасосной станции «Южная-2» в течение суток будет понижено до 3,0 атмдавление воды в домах Советского и Приволжского районов. Вода будет по 5 этаж, возможны кратковременные перебои.
Произойдет это с 9.00 19 марта до 9.00 20 марта по адресам:
ул.Братьев Касимовых, 82, 82а;
ул.Гарифьянова, 25, 42;
ул.Р.Зорге, четные номера домов от №60 до №104, нечетные номера домов от №57 по №121;
ул.Ласковая, 1 (Жиркомбинат);
ул.Х.Мавлютова, 41, 45;
Оренбургский тракт, 138 (РКБ), 138 корп. б, в, о; 140 (ДРКБ), 140г, 142;
ул.Академика Парина, 1, 2, 3, 4, 4а, 6, 8, 16, 22;
пр.Победы, четные номера домов от №18б до №116а; №15 корп.1, 2, 3; 17, 19, 21 (гостиница), 29/57, 33, 35, 35а, 35б, 39, 41, 43, 45, 47, 57а, 57б, 57в;
А также по улицам: А.Адо, Ч.Айтматова, Г.Ахунова, С.Батыева, М.Булатова, Вербная, Габишева, Р.Гареева, Деревня Универсиады, Г.Динмухаметова, Дубравная, Завойского, Кул Гали, Ломжинская, Менделеева, Минская, Ноксинский спуск, Сафиуллина, Сиреневая, А.Терегулова, Б.Урманче, Ферма-2, Ю.Фучика, Чишмяле.
ИСТОЧНИК KP.RU