В Татарстане на острове обнаружено тело пропавшего 24-летнего Александра Степаньшина
Житель поселка Васильево Зеленодольского района Татарстана Александр Степаньшин пропал 23 февраля. На его поиски были направлены сотрудники полиции и волонтеры. 16 марта появилась информация, что исчезновение молодого человека носит криминальный характер. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
В ходе оперативно-разыскных мероприятий стало известно, где может находиться тело пропавшего молодого человека.
Его обнаружили в труднодоступном месте - на острове Большой на реке Волга напротив поселка Васильево.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»