В Татарстане на острове обнаружено тело пропавшего 24-летнего Александра Степаньшина

СЕГОДНЯ 12:04 2019-03-18T12:04:27+03:00

Труп обнаружили в труднодоступном месте - на острове Большой на реке Волга. Фото: Иван ПЕТРОВ

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Житель поселка Васильево Зеленодольского района Татарстана Александр Степаньшин пропал 23 февраля. На его поиски были направлены сотрудники полиции и волонтеры. 16 марта появилась информация, что исчезновение молодого человека носит криминальный характер. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стало известно, где может находиться тело пропавшего молодого человека.

Его обнаружили в труднодоступном месте - на острове Большой на реке Волга напротив поселка Васильево.

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ИСТОЧНИК KP.RU