В Нижнекамске задержан мужчина, изнасиловавший дочь на глазах своей жены

СЕГОДНЯ 11:37 2019-03-18T11:37:09+03:00

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Все произошло в доме №18 на улице Студенческой в Нижнекамске. 55-летний хозяин квартиры сильно напился, напал на собственную 15-летнюю дочь и изнасиловал ее. Сделал он это в присутствии жены. Той удалось сначала оттащить подростка от обезумевшего отца, а затем вызвать стражей порядка.

- По факту нападения на 15-летнюю девочку возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование", - сообщил собственный источник "КП-Казань" в правоохранительных органах. - Решается вопрос об избрании меры пресечения для злоумышленника.

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ИСТОЧНИК KP.RU