В Чебоксарах легковушка снесла ограждение, перевернулась на дороге и вылетела на встречку
Авария произошла 17 марта в 18.53 на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах. По предварительным данным, все произошло по вине автомобиля, который успел скрыться с места аварии.
Он подрезал иномарку "Хонда Цивик" и уехал. "Хонда" снесла сразу несколько секций дорожного ограждения, вылетела на встречку и там перевернулась на крышу. По предварительным данным, девушка-водитель и ее пассажирка не пострадали.
В Чебоксарах легковушка снесла ограждение, перевернулась на дороге и вылетела на встречку. Автор: НА СВЯЗИ.
Отделался испугом и пешеход, который стоял на разделительной полосе - автомобиль пролетел рядом с ним, но не задел его.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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