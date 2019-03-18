2019-03-18T10:59:14+03:00
Происшествия

В Чебоксарах легковушка снесла ограждение, перевернулась на дороге и вылетела на встречку

В салоне автомобиля находились две девушки [видео]
Лика ИСАЕВА
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К счастью, никто не пострадал.К счастью, никто не пострадал.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 17 марта в 18.53 на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах. По предварительным данным, все произошло по вине автомобиля, который успел скрыться с места аварии.

Он подрезал иномарку "Хонда Цивик" и уехал. "Хонда" снесла сразу несколько секций дорожного ограждения, вылетела на встречку и там перевернулась на крышу. По предварительным данным, девушка-водитель и ее пассажирка не пострадали.

В Чебоксарах легковушка снесла ограждение, перевернулась на дороге и вылетела на встречку. Автор: НА СВЯЗИ.

Отделался испугом и пешеход, который стоял на разделительной полосе - автомобиль пролетел рядом с ним, но не задел его.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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