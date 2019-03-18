2019-03-18T10:37:44+03:00
Происшествия

В Татарстане оторвало льдину с 10 рыбаками

На мужчин составили административные протоколы
Лика ИСАЕВА
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Рыбаков оторвало на льдинеРыбаков оторвало на льдинеФото: Из материалов пресс-службы
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В ночь с пятницы на субботу специалистов МЧС Татарстана вызвали по тревоге: в районе нижнего бьефа Нижнекамской ГЭС оторвало льдину, на которой оказались отрезанными от берега 10 человек. Терпящие бедствие мужчины позвонили по телефону "112" и на помощь к ним поспешили спасатели ЗПСО-6 МЧС Татарстана.

Специалисты сумели быстро доставить рыбаков на берег. Оказавшись на суше, они быстро разбежались. Но спасатели успели записать их имена, и на девятерых из них были составлены административные протоколы за выход на лед, чья толщина составила всего 20 сантиметров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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