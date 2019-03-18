2019-03-18T09:59:00+03:00
Спорт

Казанский "Зенит" с огромным трудом одолел "Енисей" в чемпионате страны

Победить удалось только в пяти сетах
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ВК "Зенит-Казань".Фото: ВК "Зенит-Казань".
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В очередном туре чемпионата России по волейболу казанский "Зенит" на своей площадке принимал красноярский "Енисей". Клуб из Татарстана уже давно выиграл регулярку, так что у Владимира Алекно есть время поэкспериментировать с составом. Вот в матче с "Енисеем" наставник "Зенита" и решил проверить резервистов, дав отдохнуть лидерам.

Отсутствие Андерсона, Бутько, Нгапета и Михайлова сказалось сразу. Первую партию казанцы отдали сопернику - 18:25. А вот второй сет получился затяжным. Команды долгое время шли вровень. В итоге же удача была на стороне "Зенита" - 34:32.

Четвертая партия вновь осталась за "Енисеем" - 25:20. Четвертый сет уверенно выиграли уже волейболисты "Зенита". Все решалось в пятой партии, где точнее оказались казанцы. 15:12 в партии и 3:2 в матче - победа "Зенита".

- Хотелось, чтобы наши резервисты победили, поймали кураж. Они играют мало, может быть, из-за этого начало игры было нервное. Были ошибки, но тяжело играть без ошибок после квадрата. Тот и кураж и удовольствие, которые они получили, даже важнее результата, которого они добились, - отметил наставник "Зенита" Владимир Алекно..

ИСТОЧНИК KP.RU

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