2019-03-18T09:44:59+03:00
Общество

Три района Казани 19 марта оставят без электричества

Отключения связаны с ремонтными работами
Владимир КРУПСКИЙ
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Света не будет в Вахитовском, Приволжском и Советском районах столицы Татарстана.Света не будет в Вахитовском, Приволжском и Советском районах столицы Татарстана.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Казани вновь запланировано отключение электричества. Так, 19 марта без света останутся жители сразу трех районов города.

Так, с 10.00 до 15.00 электричества не будет в доме №41а по улице Павлюхина, что в Вахитовском районе, с 9.00 до 17.00 – в доме №28 по улице Некрасова.

С 9.00 до 17.00 электричество отключат в Приволжском районе по улицам Ферма-2, 10, 44, 49, 50, 71, 74, 75, 77, 85; Фермское шоссе, 11а, 50.

С 9.00 до 18.00 свет отключат в Советском районе, а именно в поселке Дербышки по улицам Главная, 48, 56, 60, 62, Мира, 9, 20, 24, 26, Правды, 9, 10, 13, 13б, 15, 17, Халезова, 13, 13а;

В это же время света не будет в домах, расположенных по адресам: проспект Альберта Камалеева, 44, улица Крылова, 3 ,6, улица Аделя Кутуя, 86, 157б, проспект Победы, 57а, 57б, 57в, 101.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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