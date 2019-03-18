В мэрии рассказали, сколько детей отдохнут в пришкольных лагерях во время весенних каникул

СЕГОДНЯ 08:55 2019-03-18T08:55:46+03:00

По прогнозам, такой отдых будет доступен для 7 тысяч граждан

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Уже с 25 марта в Казани школьники выходят на весенние каникулы, и город готов предоставить для полноценного отдыха возможность посещать пришкольные лагеря. Такие лагеря будут образованы в 152 школах, где смогут побывать более 7 тысяч школьников. Для родителей подготовлена скидка в 85% от стоимости путевки - вместо 1150 рублей они оплатят 172 рубля.

При этом в городе будет работать единая городская учебно-позновательная смена "Лига IQ". В рамках смены этого сезона пройдут занятия с одаренными детьми, подготовка выпускников к выпускным экзаменам и усиленные занятия для отстающих учеников для ликвидации у них пробелов в знаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU