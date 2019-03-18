2019-03-18T08:43:46+03:00
Общество

В Казани отремонтируют подростковые клубы и детсады

Об этом рассказали на "Деловом понедельнике" в мэрии
Лика ИСАЕВА
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Начальник управления культуры Азат Абзалов подробно рассказал, какие детсады и подростковые клубы будут отремнтированы по программе капремонта, на которую уже выделено 651,64 миллиона рублей.

В 2019 году на ремонт 14 подростковых клубов выделено 43 миллиона рублей. Это позволит обновить 70% таких клубов. Напомним, что с 2013 года общий объем финансирования этой программы уже превысил 170 миллионов рублей.

В детском саду 156, в подростковом клубе "Союз", в больнице 11 и в травмпункте БСМП 7 будут проведены мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных категорий граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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