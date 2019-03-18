Жители одного из домов вКазани не пускают ремонтников для замены лифтов

СЕГОДНЯ 08:24 2019-03-18T08:24:46+03:00

Об этом рассказали в мэрии

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В 2019 году заменят лифты в 48 домах. Всего заменят 127 механизмов. В 84 домах установят 99 узлов погодного регулирования.

Будут отремонтированы 10 зданий бывших общежитий: на улице Солидарности, дом 14, улица 2-ая Ленинградская, дома 12 и 14, улица Лукина, дом 9а, улица Минская, дом 29, улица Максимова, дом 31, улица Белинского, дом 39, улица Беломорская дом 33а, улица Дементьева, дом 28/1 и дом 28/2.

Выяснилось, что замена лифтов в доме 29 по улице Минской застопорилась из-за жителей дома - они не пустили ремонтников, чтобы демонтировать лифты.

- Надо выяснить, в чем там дело, ведь по второму разу мы не сможем зайти в этот дом, - отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

ИСТОЧНИК KP.RU