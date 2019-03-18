В Казани капремонт пройдет в 234 многоквартирных домах за 1,8 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 08:13 2019-03-18T08:13:31+03:00

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Председатель комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов на "Деловом понедельнике" рассказал о том, как будут отремонтированы по программе капремонта многоквартирные дома в Казани. Прежде всего, ремонт пройдет для 234 зданий. На эти цели выделено 1,8 миллиардов рублей. Причем сами собственники уже собрали 84,7% от этой суммы, остальное - 15,7%, уже выделено из бюджета города. На подготовку проектно-сметной документации на программу капремонта 2020 года уже выделено 54,46 миллионов рублей.

К этому времени после проведенных торгов уже определены подрядные организации, которые отремонтируют 149 домов. Для оставшихся еще проводится подготовительный этап - подготовка пакета документов.

Во время проведения капремонтов будут учтены и нужды маломобильных граждан - в 17 домах будут установлены пандусы и поручни.

ИСТОЧНИК KP.RU