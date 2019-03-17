2019-03-17T17:34:39+03:00
Общество

В Казани ушел из жизни известный врач Владимир Муравьев

Гражданская панихида состоится 18 марта в Сервисном комплексе РКОД
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Татарстана.Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Татарстана.
Изменить размер текста:

Накануне, 16 марта, в возрасте 71 года ушел из жизни главный внештатный эндоскопист Министерства здравоохранения Татарстана, Заслуженный врач России и республики, доктор медицинских наук, профессор кафедры эндоскопии, общей и эндоскопической хирургии КГМА, патриарх татарстанской эндоскопии Владимир Юрьевич Муравьёв.

Более 40 лет Владимир Юрьевич занимался диагностической и оперативной эндоскопией пищеварительного тракта. За это время он произвел около 170 тысяч эндоскопических исследований и манипуляций.

За большой вклад в развитие эндоскопии в России в 2007 году был награжден золотой медалью Российского эндоскопического общества.

Владимир Муравьев известен так же как исполнитель авторской песни: лауреат многочисленных песенных фестивалей.

Гражданская панихида состоится 18 марта в 10:00 в Сервисном комплексе РКОД по адресу Казань, Сибирский тракт, 29, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
19 марта в Казани откроется интерактивная выставка истории анимации «До кино»
18 марта в Казани ожидается туман
Жительница Татарстана отдала лжецелителям более ста тысяч рублей
18 марта в Чебоксарах ограничат движение транспорта
УНИКС на выезде обыграл «Локомотив-Кубань»
В Татарстане на 1 марта уровень собираемости платежей за ЖКУ составил 94,5%
В Чувашии следователи выясняют обстоятельства гибели двух людей на пожаре
В Татарстане виновниками прорыва нефтепровода называют криминальных врезчиков
В Татарстане под урожай-2019 накопили уже 93,5 тысяч тонн минеральных удобрений
В Чебоксарах гаишники помогли людям выйти из горящего бара
В 2019 году президент Татарстана поручил завершить капремонт домов до начала отопительного сезона
В Татарстане подросток с другом вступился за свою мать и получил удар ножом
В эту субботу в Казани на уборку улиц от снега выйдут 429 рабочих и 209 единиц спецтехники
В Вахитовском и Приволжском районах Казани ведется подготовка к паводку-2019
В Татарстане «Учителем года-2019» стал преподаватель биологии из Казани Наиль Мирсаитов
В Казани у конструкторского бюро вертолета Ансат новый руководитель
Татарстан занял 42 место в экологическом рейтинге регионов России