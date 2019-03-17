В Казани ушел из жизни известный врач Владимир Муравьев

СЕГОДНЯ 17:34 2019-03-17T17:34:39+03:00

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Накануне, 16 марта, в возрасте 71 года ушел из жизни главный внештатный эндоскопист Министерства здравоохранения Татарстана, Заслуженный врач России и республики, доктор медицинских наук, профессор кафедры эндоскопии, общей и эндоскопической хирургии КГМА, патриарх татарстанской эндоскопии Владимир Юрьевич Муравьёв.

Более 40 лет Владимир Юрьевич занимался диагностической и оперативной эндоскопией пищеварительного тракта. За это время он произвел около 170 тысяч эндоскопических исследований и манипуляций.

За большой вклад в развитие эндоскопии в России в 2007 году был награжден золотой медалью Российского эндоскопического общества.

Владимир Муравьев известен так же как исполнитель авторской песни: лауреат многочисленных песенных фестивалей.

Гражданская панихида состоится 18 марта в 10:00 в Сервисном комплексе РКОД по адресу Казань, Сибирский тракт, 29, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU