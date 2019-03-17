19 марта в Казани откроется интерактивная выставка истории анимации «До кино»

СЕГОДНЯ 16:08 2019-03-17T16:08:20+03:00

Экспозиция будет представлена в центре «Эрмитаж-Казань»

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19 марта в Казани откроется выставка «До кино» – первый в России выставочный проект по истории кино и анимации.

В экспозиции представлено более 300 анимационных и оптических игрушек XIX-XX веков. Многие экспонаты привезены из США, Англии и Франции. Например, праксиноскоп – это оптический прибор для демонстрации движущихся рисунков, изобретенный отцом анимации Эмилем Рено. Таких приборов России всего несколько экземпляров.

Уникальным экспонатом является фабричная кинопленка знаменитых родоначальников кино братьев Люмьер. Особенность данной экспозиции в том, что посетители могут опробовать в действии 20 интерактивных экспонатов.

Посетить выставку можно в центре «Эрмитаж-Казань» до 2 июня, вход свободный, сообщили в пресс-службе центра.

ИСТОЧНИК KP.RU