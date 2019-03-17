2019-03-17T16:08:20+03:00
Общество

19 марта в Казани откроется интерактивная выставка истории анимации «До кино»

Экспозиция будет представлена в центре «Эрмитаж-Казань»
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба центра «Эрмитаж-Казань».Фото: пресс-служба центра «Эрмитаж-Казань».
Изменить размер текста:

19 марта в Казани откроется выставка «До кино» – первый в России выставочный проект по истории кино и анимации.

В экспозиции представлено более 300 анимационных и оптических игрушек XIX-XX веков. Многие экспонаты привезены из США, Англии и Франции. Например, праксиноскоп – это оптический прибор для демонстрации движущихся рисунков, изобретенный отцом анимации Эмилем Рено. Таких приборов России всего несколько экземпляров.

Уникальным экспонатом является фабричная кинопленка знаменитых родоначальников кино братьев Люмьер. Особенность данной экспозиции в том, что посетители могут опробовать в действии 20 интерактивных экспонатов.

Посетить выставку можно в центре «Эрмитаж-Казань» до 2 июня, вход свободный, сообщили в пресс-службе центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани ушел из жизни известный врач Владимир Муравьев
18 марта в Казани ожидается туман
Жительница Татарстана отдала лжецелителям более ста тысяч рублей
18 марта в Чебоксарах ограничат движение транспорта
УНИКС на выезде обыграл «Локомотив-Кубань»
В Татарстане на 1 марта уровень собираемости платежей за ЖКУ составил 94,5%
В Чувашии следователи выясняют обстоятельства гибели двух людей на пожаре
В Татарстане виновниками прорыва нефтепровода называют криминальных врезчиков
В Татарстане под урожай-2019 накопили уже 93,5 тысяч тонн минеральных удобрений
В Чебоксарах гаишники помогли людям выйти из горящего бара
В 2019 году президент Татарстана поручил завершить капремонт домов до начала отопительного сезона
В Татарстане подросток с другом вступился за свою мать и получил удар ножом
В эту субботу в Казани на уборку улиц от снега выйдут 429 рабочих и 209 единиц спецтехники
В Вахитовском и Приволжском районах Казани ведется подготовка к паводку-2019
В Татарстане «Учителем года-2019» стал преподаватель биологии из Казани Наиль Мирсаитов
В Казани у конструкторского бюро вертолета Ансат новый руководитель
Татарстан занял 42 место в экологическом рейтинге регионов России