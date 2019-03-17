2019-03-17T15:27:50+03:00
Общество

18 марта в Казани ожидается туман

На дорогах возможна гололедица
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
В Казани также как и в республике ожидается туман.В Казани также как и в республике ожидается туман.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

18 марта в Татарстане ожидается облачность с прояснениями. По данным Гидрометцентра республики местами возможен небольшой мокрый снег. В отдельных районах по прогнозам синоптиков будет туман.

Ветер ожидается юго-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит от 2 до 7 градусов ниженуля. Максимальная температура воздуха днем – от 0 5 градусов тепла. На дорогах возможна гололедица.

В Казани также как и в республике ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой мокрый снег, туман. Максимальная температура воздуха составит от 2 до 4 градусов выше нуля, на дорогах возможна гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Непогода в Казани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани ушел из жизни известный врач Владимир Муравьев
19 марта в Казани откроется интерактивная выставка истории анимации «До кино»
Жительница Татарстана отдала лжецелителям более ста тысяч рублей
18 марта в Чебоксарах ограничат движение транспорта
УНИКС на выезде обыграл «Локомотив-Кубань»
В Татарстане на 1 марта уровень собираемости платежей за ЖКУ составил 94,5%
В Чувашии следователи выясняют обстоятельства гибели двух людей на пожаре
В Татарстане виновниками прорыва нефтепровода называют криминальных врезчиков
В Татарстане под урожай-2019 накопили уже 93,5 тысяч тонн минеральных удобрений
В Чебоксарах гаишники помогли людям выйти из горящего бара
В 2019 году президент Татарстана поручил завершить капремонт домов до начала отопительного сезона
В Татарстане подросток с другом вступился за свою мать и получил удар ножом
В эту субботу в Казани на уборку улиц от снега выйдут 429 рабочих и 209 единиц спецтехники
В Вахитовском и Приволжском районах Казани ведется подготовка к паводку-2019
В Татарстане «Учителем года-2019» стал преподаватель биологии из Казани Наиль Мирсаитов
В Казани у конструкторского бюро вертолета Ансат новый руководитель
Татарстан занял 42 место в экологическом рейтинге регионов России