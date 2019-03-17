18 марта в Казани ожидается туман
18 марта в Татарстане ожидается облачность с прояснениями. По данным Гидрометцентра республики местами возможен небольшой мокрый снег. В отдельных районах по прогнозам синоптиков будет туман.
Ветер ожидается юго-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит от 2 до 7 градусов ниженуля. Максимальная температура воздуха днем – от 0 5 градусов тепла. На дорогах возможна гололедица.
В Казани также как и в республике ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой мокрый снег, туман. Максимальная температура воздуха составит от 2 до 4 градусов выше нуля, на дорогах возможна гололедица.
ИСТОЧНИК KP.RU
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