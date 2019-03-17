2019-03-17T12:46:25+03:00
Происшествия

Жительница Татарстана отдала лжецелителям более ста тысяч рублей

Женщину просили не говорить о сеансах близким, чтобы порча не перешла на них
Наиля ГАЛИМОВА
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В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело.В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело.Фото: Алина НИЗАМОВА
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56-летняя жительница Бугульминского района Татарстана обратилась в полицию с заявлением о мошеннических действиях. Оказалось, что 27 февраля потерпевшая увидела по телевизору программу об экстрасенсорной помощи и позвонила по указанному номеру, чтобы воспользоваться услугами.

Оператор представился женщине помощником экстрасенса, выслушал жалобы и пообещал в несколько этапов решить ее проблемы, но для этого нужно было оплатить сеансы.

По указанию неизвестных потерпевшая переводила деньги на указанные счета. Женщину просили не говорить о сеансах близким, чтобы порча не перешла на них. Выходить на связь лжецелители перестали после того, как жительница Бугульмы перевела 87.000 рублей. За всю неделю общения женщина лишилась 105 519 рублей.

– В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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