18 марта в Чебоксарах ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 10:34 2019-03-17T10:34:10+03:00

Кроме того, с 5 часов до окончания мероприятия будет ограничена стоянка транспорта по пл. Республики. Фото: Алина НИЗАМОВА

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18 марта в Чебоксарах из-за с проведения праздничного концерта «Мы вместе!» ограничат движение транспортных средств.

Так, за исключением общественного транспорта, по ул. Карла Маркса нельзя будет проехать от пересечения с ул. Композиторов Воробьевых и пр. Ленина от ул. Карла Маркса до пересечения с переулком Механический.

Также из-за ограничения изменятся схемы движения автобусов категории «М2» №№ 41, 44, 45, 54 по ул. Карла Маркса, ул. Дзержинского, ул. Ярославская, ул. Энгельса, переулок Механический, пр. Ленина и далее по существующей схеме в прямом и обратном направлениях. Схемы движения троллейбусов №№ 1, 4 и автобусов №№ 7, 15 не изменятся.

Кроме того, с 5 часов до окончания мероприятия будет ограничена стоянка транспорта по пл. Республики, в том числе парковки вдоль домов 36 и 38 по ул. Карла Маркса, и парковка вдоль дома 31А по ул. Карла Маркса. А с 15 часов и также до конца мероприятия будет ограничена стоянка на платной парковке вдоль д. 1 по пл. Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU