2019-03-17T09:52:08+03:00
Спорт

УНИКС на выезде обыграл «Локомотив-Кубань»

Матч закончился со счетом 84:77
Наиля ГАЛИМОВА
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Самым результативным игроком встречи стал Морис Ндур, набравший 22 очка.Самым результативным игроком встречи стал Морис Ндур, набравший 22 очка.Фото: Алина НИЗАМОВА
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16 марта УНИКС одержал гостевую победу над «Локомотивом-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ со счетом 84:77.

Для команд эта встреча стала четвертой за 2 недели. Трижды клубы встречались в четвертьфинале Кубка Европы, где УНИКС дважды победил.

На матч с «Локомотивом» казанцы вышли в следующем составе: Антон Понкрашов, Эрик Макколум, Реймар Морган, Морис Ндур и Евгений Колесников.

Первая половина была за хозяевами. На большой перерыв краснодарцы ушли, уверенно лидируя в счете – 42:32. После перерыва разница в счете достигла 16 очков, но команда Димитриса Прифтиса смогла перевернуть ход матча. Дальше казанцы стали доминировать на площадке и увезли из Краснодара тяжелую победу.

Самым результативным игроком встречи стал Ндур. Форвард набрал 22 очка.

В следующем матче УНИКС сыграет 19 марта против «Валенсии» в полуфинале еврокубка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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