2019-03-16T16:46:54+03:00
Происшествия

В Чувашии следователи выясняют обстоятельства гибели двух людей на пожаре

Среди версий о причинах возгорания - неправильная эксплуатация газовой плиты
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: СУ СКР ЧувашииФото: СУ СКР Чувашии
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Накануне около 23.00 в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Арабоси Урмарского района загорелся частный дом. После того как пожар потушили внутри обнаружили тела двух мужчин – 48-летнего хозяина и его 44-летнего односельчанина.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчины погибли из-за отравления угарным газом, а пожар начался на кухне.

- Данных о криминальном характере смерти людей не имеется, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Среди версий возникновения пожара есть и неправильная эксплуатация газовой плиты. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего также был назначен ряд экспертиз. В том числе и пожаро-техническая. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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