2019-03-16T13:15:53+03:00
Общество

В 2019 году президент Татарстана поручил завершить капремонт домов до начала отопительного сезона

В планах провести восстановительные работы в 936 жилых зданиях
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: metshin.ruФото: metshin.ru
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В эту субботу на республиканском совещании в Казани глава Минстроя Татарстана Ирек Файзуллин сообщил, что в 2019 году по программе капремонта многоквартирных домов запланировано провести восстановительные работы в 936 жилых зданиях. Речь идет о площади в 5,6 миллиона квадратных метра.

На это президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что с началом строительного сезона нужно максимально быстро приступить к ремонту домов.

- До начала отопительного сезона мы все работы должны выполнить. Кроме того, нужно начинать работу по программе следующего года, чтобы вовремя выполнить все процедуры по подготовке документации, - также добавил глава республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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