2019-03-16T12:52:02+03:00
Происшествия

В Татарстане подросток с другом вступился за свою мать и получил удар ножом

Раненных парней доставили в больницу, где один из них скончался
Олег ЛУГОВОЙ
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Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье "убийство".Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье "убийство".Фото: Иван ВИСЛОВ
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В полицию Бугульмы из местной районной больницы поступило сообщение о том, что к врачам поступили два 16-летних подростков с ножевыми ранениями, от которых один из них скончался.

При выезде на место происшествия в поле зрения правоохранителей попал 51-летний ранее уже судимый местный житель.

Как было установлено, накануне мужчина выпивал в доме у знакомой. Во время застолья между ним и хозяйкой вспыхнул конфликт. В этот момент в соседней комнате находились несовершеннолетние сын женщины и его приятель. Услышав крики, подростки вступились за женщину. За что получили от мужчины несколько ударов ножом.

- Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «убийство», - сообщили в МВД Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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