В Татарстане под урожай-2019 накопили уже 93,5 тысяч тонн минеральных удобрений

СЕГОДНЯ 15:14 2019-03-16T15:14:12+03:00

На их покупку из 1,5 млрд рублей потрачено всего 623 миллиона. Фото: Николай ХИЖНЯК

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16 марта на республиканском совещании в Доме правительства глава Минсельхоза Татарстана Марата Ахметов сообщил, что в республике под урожай-2019 уже накоплено 93,5 тысяч тонн минеральных удобрений. Это 46% от запланированного.

Также, по его словам, до начала весенне-полевых работ из бюджета направляются субсидии на сумму 6 миллиардов рублей. Из них уже доведены 2,8 миллиарда рублей. Вот только эти деньги не так активно осваивают. На покупку тех же удобрений из 1,5 млрд рублей потрачено всего 623 миллиона.

Так, пока больше всего удобрений накопили Заинский, Тетюшский, Сармановский, Сабинский и Атнинский районы. Отстают, в том числе, Агрызский, Черемшанский, Апастовский и Камско-Устьинский районы.

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ИСТОЧНИК KP.RU