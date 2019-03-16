В эту субботу в Казани на уборку улиц от снега выйдут 429 рабочих и 209 единиц спецтехники
За минувшие сутки с улиц Казани вывезли 4 640 тонн снега. На дорогах было использовано 42 тонны противогололедных материалов, из них 16 тонн реагента и 26 тонн пескосоляной смеси.
Днем же в субботу, 16 марта, улицы города от снега продолжат чистить 429 рабочих и 209 единиц спецтехники, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани.
Так вывоз будет осуществляться с улиц: Белинского, Болотникова, Большая, Восход, Рихарда Зорге, Кареева, Курская, Мариупольская, Маршальская, Моторная, Родины, Урицкого, Шмидта, проспекта Амирхана, а также с улиц микрорайона Жилплощадка и поселка Дальний.
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ИСТОЧНИК KP.RU