В эту субботу в Казани на уборку улиц от снега выйдут 429 рабочих и 209 единиц спецтехники

СЕГОДНЯ 12:04 2019-03-16T12:04:37+03:00

За прошедшие сутки было вывезено более 4 тысяч тонн снега

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За минувшие сутки с улиц Казани вывезли 4 640 тонн снега. На дорогах было использовано 42 тонны противогололедных материалов, из них 16 тонн реагента и 26 тонн пескосоляной смеси.

Днем же в субботу, 16 марта, улицы города от снега продолжат чистить 429 рабочих и 209 единиц спецтехники, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани.

Так вывоз будет осуществляться с улиц: Белинского, Болотникова, Большая, Восход, Рихарда Зорге, Кареева, Курская, Мариупольская, Маршальская, Моторная, Родины, Урицкого, Шмидта, проспекта Амирхана, а также с улиц микрорайона Жилплощадка и поселка Дальний.

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ИСТОЧНИК KP.RU