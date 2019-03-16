В Татарстане на 1 марта уровень собираемости платежей за ЖКУ составил 94,5%

СЕГОДНЯ 17:04 2019-03-16T17:04:11+03:00

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В эту субботу на республиканском совещании в Казани министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирек Файзуллин сообщил, что в этом году на 1 марта уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в регионе составил 94,5%, что на 0,4% выше аналогичного периода 2018 года. В целом же среднегодовой показатель сохраняется здесь на 98,6%.

- ЖКХ - это наша жизнедеятельность. Это очень важная и непростая работа. Настроение людей зависит от того, как мы будем решать вопросы по теплоснабжению, водоснабжению, обращению с коммунальными отходами и пр. Эффективность работы ЖКХ формирует отношение людей к власти. Поэтому поздравим наших коллег, которые трудятся в данной отрасли, - добавил президент Татарстана Рустам Минниханов в преддверии Дня работника ЖКХ, который отметается в это воскресенье.

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ИСТОЧНИК KP.RU