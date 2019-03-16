В Чебоксарах гаишники помогли людям выйти из горящего бара
Около ч часов утра 16 марта в столице Чувашии на проспекте Яковлева загорелся бар. К месту происшествия, в том числе, были направлены и ближайшие экипажи ГИБДД.
Они-то и прибыли одними из первых. Так, полицейские увидели, что бар был задымлен, а его посетители и сотрудники, примерно около 30 человек, покидали помещение. Сотрудники ГИБДД помогли им эвакуироваться, а также проверили не остался ли кто из людей внутри.
После они освободили от машин проезд для подъезда пожарной техники.
Кроме того, сотрудники ГИБДД еще и организовали доставку автотранспортом домой сотрудников бара, которые выбежали на улицу без верхней одежды.
- В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются, - сообщают в МВД Чувашии.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»