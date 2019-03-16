В Чебоксарах гаишники помогли людям выйти из горящего бара

СЕГОДНЯ 14:05 2019-03-16T14:05:40+03:00

Для выбежавших на улицу без верхней одежды они организовали доставку домой на автотранспорте

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Около ч часов утра 16 марта в столице Чувашии на проспекте Яковлева загорелся бар. К месту происшествия, в том числе, были направлены и ближайшие экипажи ГИБДД.

Они-то и прибыли одними из первых. Так, полицейские увидели, что бар был задымлен, а его посетители и сотрудники, примерно около 30 человек, покидали помещение. Сотрудники ГИБДД помогли им эвакуироваться, а также проверили не остался ли кто из людей внутри.

После они освободили от машин проезд для подъезда пожарной техники.

Кроме того, сотрудники ГИБДД еще и организовали доставку автотранспортом домой сотрудников бара, которые выбежали на улицу без верхней одежды.

- В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются, - сообщают в МВД Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU