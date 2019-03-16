2019-03-16T11:02:34+03:00
Общество

В Вахитовском и Приволжском районах Казани ведется подготовка к паводку-2019

Заготовлено 460 мешков с песком, 225 трапов и 37 водооткачивающих средств
Олег ЛУГОВОЙ
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В Приволжском районе самое проблемное место - это прибрежная зона реки Нокса (поселки Салмачи и Восточный).В Приволжском районе самое проблемное место - это прибрежная зона реки Нокса (поселки Салмачи и Восточный).Фото: Михаил ДЕНИСОВ
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В столице Татарстана в Вахитовском и Приволжском районах полным ходом идут работы по подготовке к паводку-2019. Так, в частности, с улиц и поселков, находящихся в зоне возможного подтопления, сейчас вывозят снег. Это, к примеру, Аметьево, Отары, Первомайский, Борисково, Мирный и Петровский.

В Приволжском районе самое проблемное место - это прибрежная зона реки Нокса (поселки Салмачи и Восточный). Чтобы уберечь там частные дома от большой воды, там расчистили трубу в дамбе-заезде через реку.

Также, в настоящий момент к паводку-2019 Заготовлено 460 мешков с песком, 225 трапов и 37 водооткачивающих средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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