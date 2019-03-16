2019-03-16T10:22:52+03:00
Общество

В Татарстане «Учителем года-2019» стал преподаватель биологии из Казани Наиль Мирсаитов

Итоги республиканского конкурса подвели в Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Марат МугиновФото: Марат Мугинов
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Стал известен победитель татарстанского этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2019». Им стал преподаватель биологии казанского лицея-интерната №2 Наиль Мирсаитов. Он будет представлять республику на «Учитель года России-2019».

Напомним, этот конкурс сначала проводится в муниципалитетах, а затем на региональном уровне. В этот раз в Татарстане за звание лучшего педагога республики боролись 40 педагогов со стажем работы от 5 лет и 26 – до 3 лет.

Итоги республиканского конкурса подвели в Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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