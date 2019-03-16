В Казани у конструкторского бюро вертолета Ансат новый руководитель

СЕГОДНЯ 09:54 2019-03-16T09:54:02+03:00

Во время своего визита на предприятие его представил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский

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Во время посещения Казанского вертолетного завода гендиректор, входящего в Ростех, холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский уделил особое внимание технике, изготавливаемой в рамках программы развития санитарной авиации России. Речь идет о вертолете Ансат.

В ходе этого визита Богинский представил ведущим специалистам конструкторского бюро вертолета Ансат их нового руководителя Алексея Гарипова.

Именно он с 1 мая этого года будет исполнять обязанности заместителя управляющего директора - начальника ОКБ Казанского вертолетного завода.

СПРАВКА

Ансат - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, который выпускается в Казани. его конструкция позволяет оперативно трансформироваться как в грузовой, так и в пассажирский вариант. В мае 2015 года Ансат был сертифицирован в медицинском оснащении, а с 2017 года начались поставки вертолета в рамках программы развития санитарной авиации России.

ИСТОЧНИК KP.RU