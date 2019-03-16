В Казани у конструкторского бюро вертолета Ансат новый руководитель
Во время посещения Казанского вертолетного завода гендиректор, входящего в Ростех, холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский уделил особое внимание технике, изготавливаемой в рамках программы развития санитарной авиации России. Речь идет о вертолете Ансат.
В ходе этого визита Богинский представил ведущим специалистам конструкторского бюро вертолета Ансат их нового руководителя Алексея Гарипова.
Именно он с 1 мая этого года будет исполнять обязанности заместителя управляющего директора - начальника ОКБ Казанского вертолетного завода.
СПРАВКА
Ансат - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, который выпускается в Казани. его конструкция позволяет оперативно трансформироваться как в грузовой, так и в пассажирский вариант. В мае 2015 года Ансат был сертифицирован в медицинском оснащении, а с 2017 года начались поставки вертолета в рамках программы развития санитарной авиации России.
ИСТОЧНИК KP.RU