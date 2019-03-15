2019-03-15T18:35:55+03:00
Общество

В воскресенье на западе Татарстана ожидается метель и сильный ветер

Эта территория будет находится под влиянием атмосферного фронта
Олег ЛУГОВОЙ
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При этом днем максимум от -2 +3 градусов.При этом днем максимум от -2 +3 градусов.Фото: Олег УКЛАДОВ
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По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в эту субботу, 16 марта, ночью и утром в отдельных районах республики ожидается туман. Также на западе региона местами пройдет небольшой снег. При этом днем максимальная температура воздуха будет в диапазоне от -3 до +2 градусов (в Казани от -1 до +1, без осадков).

17 марта В восточные районы Татарстана будут находиться в гребне сибирского антициклона и осадки там маловероятны. А на западе республики под влиянием атмосферного фронта ожидаются снег, днем мокрый, местами метель и усиление ветра до 15 м/с. В светлое время суток максимум от -2 +3 градусов. На дорогах гололедица.

В понедельник же, 18 марта, в Татарстане местами ожидается небольшой и мокрый снег. Ветер будет слабый. Максимальная температура воздуха днем от -1 до +4 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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