В воскресенье на западе Татарстана ожидается метель и сильный ветер
По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в эту субботу, 16 марта, ночью и утром в отдельных районах республики ожидается туман. Также на западе региона местами пройдет небольшой снег. При этом днем максимальная температура воздуха будет в диапазоне от -3 до +2 градусов (в Казани от -1 до +1, без осадков).
17 марта В восточные районы Татарстана будут находиться в гребне сибирского антициклона и осадки там маловероятны. А на западе республики под влиянием атмосферного фронта ожидаются снег, днем мокрый, местами метель и усиление ветра до 15 м/с. В светлое время суток максимум от -2 +3 градусов. На дорогах гололедица.
В понедельник же, 18 марта, в Татарстане местами ожидается небольшой и мокрый снег. Ветер будет слабый. Максимальная температура воздуха днем от -1 до +4 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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