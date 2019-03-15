2019-03-15T17:43:17+03:00
Наука

Дмитрий Медведев вручил ученым из Татарстана премии Правительства РФ в области науки и техники

Наград удостоились девять представителей республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба правительства ТатарстанаФото: пресс-служба правительства Татарстана
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Стало известно, что Премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил ученым из Татарстана премии Правительства РФ в области науки и техники. Наград удостоились девять представителей республики.

За разработку и внедрение инновационного, высокотехнологичного геофизического комплекса широкодиапазонной спектральной шумометрии на месторождениях и подземных хранилищах углеводородного сырья премии удостоились доктор геолого-минералогических наук Данис Нургалиев, доктор технических наук Николай Непримеров (посмертно), кандидат технических наук Рафаэль Кантюков, кандидаты физико-математических наук Андрей Арбузов и Артур Асланян и научный сотрудник Станислав Сорока.

Среди молодых ученых лауреатами премии за разработку технологий производства многофункциональных композиционных текстильных материалов и их практическую реализацию в отраслях экономики России получили доктор технических наук Венера Хамматова, а также кандидаты технических наук Руслан Гайнутдинов и Эльмира Хамматова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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