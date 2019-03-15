СЕГОДНЯ 19:09 2019-03-15T19:09:05+03:00

Работа по сортировке мусора и борьба со свалками с помощью ИТ-технологий хорошо сказалась на экологии региона Фото: Евгения ГУСЕВА

Показатели республики остаются стабильными с 2008 года

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Татарстан занял 42 место в экологическом рейтинге регионов России. По данным «Зеленого патруля» показатели республики остаются стабильными с 2008 года.

В прошлом году негативные индикаторы региона были сформированы из-за свалки токсичного снега в Татарстане, котлована с нефтепродуктами под Альметьевском и превышении концентраций вредных веществ.

Однако были и положительные моменты, среди которых: работа по сортировке мусора и борьба со свалками с помощью ИТ-технологий.

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ИСТОЧНИК KP.RU