Татарстан занял 42 место в экологическом рейтинге регионов России
Татарстан занял 42 место в экологическом рейтинге регионов России. По данным «Зеленого патруля» показатели республики остаются стабильными с 2008 года.
В прошлом году негативные индикаторы региона были сформированы из-за свалки токсичного снега в Татарстане, котлована с нефтепродуктами под Альметьевском и превышении концентраций вредных веществ.
Однако были и положительные моменты, среди которых: работа по сортировке мусора и борьба со свалками с помощью ИТ-технологий.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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