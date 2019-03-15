2019-03-15T16:41:08+03:00
Общество

Экс-глава Камско-Устьинского района возглавил Фонд социального страхования Татарстана

Нового руководителя коллективу представил премьер-министр республики Алексей Песошин
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: prav.tatarstan.ruФото: prav.tatarstan.ru
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В эту пятницу, 15 марта, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин представил коллективу республиканского отделения Фонда социального страхования России их нового руководителя. Им стал бывший глава Камско-Устьинского района Павел Лоханов.

- Работал в аппарате президента Татарстана, был заместителем руководителя аппарата Кабинета министров Татарстана, а также занимал должность главы Камско-Устьинского муниципального района, - сказал Песошин.

В церемонии также принял участие председатель Фонда социального страхования России Андрей Кигим.

Кроме того, премьер-министр Татарстана отметил, что перед Павлом Лохановым поставлен ряд серьезных задач. Одна из них соблюдение правил охраны труда.

- Есть случаи несвоевременного обеспечения инвалидов средствами реабилитации. На это тоже следует обратить внимание, - также подчеркнул Песошин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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