Экс-глава Камско-Устьинского района возглавил Фонд социального страхования Татарстана
В эту пятницу, 15 марта, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин представил коллективу республиканского отделения Фонда социального страхования России их нового руководителя. Им стал бывший глава Камско-Устьинского района Павел Лоханов.
- Работал в аппарате президента Татарстана, был заместителем руководителя аппарата Кабинета министров Татарстана, а также занимал должность главы Камско-Устьинского муниципального района, - сказал Песошин.
В церемонии также принял участие председатель Фонда социального страхования России Андрей Кигим.
Кроме того, премьер-министр Татарстана отметил, что перед Павлом Лохановым поставлен ряд серьезных задач. Одна из них соблюдение правил охраны труда.
- Есть случаи несвоевременного обеспечения инвалидов средствами реабилитации. На это тоже следует обратить внимание, - также подчеркнул Песошин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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