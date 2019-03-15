В Авиастроительном районе Казани построят армянскую церковь

СЕГОДНЯ 18:01 2019-03-15T18:01:42+03:00

Место под ее возведение местной религиозной организации уже выделено Исполкомом города

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В Авиастроительном районе Казани недалеко от дома №33 на улице Айдарова Исполкомом города было выделено место для строительства армянской церкви.

Участок был предан местной религиозной организации Армянской апостольской церкви "Сурб Григор Лусаворич". Постановление об этом появилось в сборнике муниципальных документов.

Известно, что площадь места будущей церкви составляет более пяти тысяч квадратных метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU