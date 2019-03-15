В Авиастроительном районе Казани построят армянскую церковь
Место под ее возведение местной религиозной организации уже выделено Исполкомом города
Фото: pixabay.com
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В Авиастроительном районе Казани недалеко от дома №33 на улице Айдарова Исполкомом города было выделено место для строительства армянской церкви.
Участок был предан местной религиозной организации Армянской апостольской церкви "Сурб Григор Лусаворич". Постановление об этом появилось в сборнике муниципальных документов.
Известно, что площадь места будущей церкви составляет более пяти тысяч квадратных метров.
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ИСТОЧНИК KP.RU