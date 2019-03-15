2019-03-15T18:55:19+03:00
Экономика

Из бюджета России выделено 29,7 миллиона рублей на ремонт вертолета Росгвардии Татарстана

Robinson R-44 Raven II используется для нужд авиационного отряда специального назначения
Алина ГАБДУЛИНА
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Срок выполнения работ — до 1 декабря 2019 годаСрок выполнения работ — до 1 декабря 2019 годаФото: Елизавета ОСИПОВА
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Стало известно, что из федерального бюджета России выделено 29,7 миллиона рублей на ремонт вертолета Robinson R-44 Raven II, который используется для нужд авиаотряда специального назначения Росгвардии Татарстана. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, исполнитель заявки обязуется заменить 17 деталей вертолета на новые или прошедшие капитальный ремонт в заводских условиях, в их числе двигатель, лопасти, ремни безопасности.

Помимо этого, при выполнении периодического технического обслуживания он должен будет произвести замену 21 детали. Капитальный ремонт техники будет выполняться каждые 2,2 тысячи часов налета или после 12 лет эксплуатации.

Срок выполнения работ - до 1 декабря 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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