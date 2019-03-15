2019-03-15T14:42:42+03:00
Экономика

Госсовет Татарстана потратит 152 тысячи рублей на открытки к майским праздникам-2019

Однако кроме пятисот посланий исполнитель тендера должен будет изготовить к ним вкладыши и конверты
Алина ГАБДУЛИНА
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Тендер на покупку 500 открыток за бюджетные деньги появился на сайте госзакупокТендер на покупку 500 открыток за бюджетные деньги появился на сайте госзакупок
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На сайте госзакупок появился тендер на поставку 500 открыток к майским праздникам-2019. Заказчиком полиграфии выступил Госсовет Татарстана. Начальная стоимость закупки составляет 152 тысячи рублей.

Однако, согласно техническому заданию, исполнитель заявки должен будет изготовить не только 500 открыток, но и такое же число вкладышей с поздравлением, и конвертов. Текст на них должен быть выполнен либо на русском, либо на татарском языке исходя из списка, который будет предоставлен исполнителю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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