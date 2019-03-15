Госсовет Татарстана потратит 152 тысячи рублей на открытки к майским праздникам-2019
На сайте госзакупок появился тендер на поставку 500 открыток к майским праздникам-2019. Заказчиком полиграфии выступил Госсовет Татарстана. Начальная стоимость закупки составляет 152 тысячи рублей.
Однако, согласно техническому заданию, исполнитель заявки должен будет изготовить не только 500 открыток, но и такое же число вкладышей с поздравлением, и конвертов. Текст на них должен быть выполнен либо на русском, либо на татарском языке исходя из списка, который будет предоставлен исполнителю.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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