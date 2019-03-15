В Казани сотрудниц двух вузов будут судить за продажу дипломов

СЕГОДНЯ 14:11 2019-03-15T14:11:16+03:00

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Уголовное дело в отношении экс-зав кабинетом кафедры менеджмента КНИТУ-КХТИ 44-летней Натальи Шигаповой и экс-проректора Татарского института переподготовки кадров агробизнеса 53-летней Элеоноры Хафизовой было возбуждено по статьям: «Мошенничество», «Покушение на мошенничество», «Получение взятки», «Служебный подлог».

Женщины обвиняются в том, что в ноябре 2018 года предложили двум мужчинам купить дипломы о высшем образовании. Цены назначили в 300 тысяч рублей за «корочку» от КХТИ, и 500 тысяч рублей за диплом медуниверситета. Покупатели пришли на встречу с сотрудниками полиции.

Во время расследования выяснилось, что сотрудницы вузов уже не раз продавали фиктивные дипломы о высшем образовании или переподготовки кадров.

- Вину женщины признали частично, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Татарстана. - На время следствия они находятся под домашним арестом. Расследование уголовного дела завершено и материалы направлено в суд.

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Установлено, что сотрудницы вузов в 2017-2018 годах получили от 7 человек 690 тысяч рублей за продажу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU