2019-03-15T13:38:54+03:00
Общество

"Они нуждаются в наших молитвах": Муфтий Татарстана призвал молиться за погибших во время стрельбы в Новой Зеландии

Камиль хазрат Самигуллин назвал дикарями и варварами тех, кто совершил расправу над людьми мечетях
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: из материалов пресс-службыФото: из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Утро пятницы, 15 марта, омрачила новость о стрельбе в двух мечетях Новой Зеландии, которая унесла жизни 49 человек. Еще минимум 48 прихожан получили ранения. О трагедии в своем Instagram высказался муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Он попросил молиться за погибших.

- Очевидно, что случилась гуманитарная катастрофа, чудовищная трагедия, еще одна черная страница в истории ислама. Сложно передать словами все чувства, которые сейчас раздирают всех мусульман от этой страшной беды. Но Аллах с нами, и я желаю всем крепкой веры. Призываю всех сегодня помолиться за погибших единоверцев - они нуждаются в наших молитвах, как никогда, - написал муфтий Татарстана.

Также Камиль хазрат Самигуллин отметил, что нельзя назвать людьми тех, кто совершил эту расправу. Он назвал их дикарями и варварами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейский Чебоксар довел афериста до белого каления
МВД Татарстана построит в Казани 10-этажный дом за 227 миллионов рублей
Госсовет Татарстана потратит 152 тысячи рублей на открытки к майским праздникам-2019
Президент Татарстана вошел в топ-5 медиарейтинга глав регионов России по итогам февраля
В Казани сотрудниц двух вузов будут судить за продажу дипломов
Первый в истории Суперкубок России по хоккею на траве разыграют в Казани
ВТБ запустил продуктовую и цифровую фабрики для работы с малым и средним бизнесом
Жителя Чувашии подозревают в том, что он изнасиловал свою жену, угрожая убить ее отверткой
В Казани автовокзал «Восточный» возобновляет рейсы в Богатые Сабы и обратно
В Татарстане выбрали имена для пары краснокнижных орланов-белохвостов
В Казани на ТЭЦ-2 вспыхнул пожар: загорелось масло
Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин