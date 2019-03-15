"Они нуждаются в наших молитвах": Муфтий Татарстана призвал молиться за погибших во время стрельбы в Новой Зеландии

СЕГОДНЯ 13:38 2019-03-15T13:38:54+03:00

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Утро пятницы, 15 марта, омрачила новость о стрельбе в двух мечетях Новой Зеландии, которая унесла жизни 49 человек. Еще минимум 48 прихожан получили ранения. О трагедии в своем Instagram высказался муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Он попросил молиться за погибших.

- Очевидно, что случилась гуманитарная катастрофа, чудовищная трагедия, еще одна черная страница в истории ислама. Сложно передать словами все чувства, которые сейчас раздирают всех мусульман от этой страшной беды. Но Аллах с нами, и я желаю всем крепкой веры. Призываю всех сегодня помолиться за погибших единоверцев - они нуждаются в наших молитвах, как никогда, - написал муфтий Татарстана.

Также Камиль хазрат Самигуллин отметил, что нельзя назвать людьми тех, кто совершил эту расправу. Он назвал их дикарями и варварами.

ИСТОЧНИК KP.RU