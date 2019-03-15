Полицейский Чебоксар довел афериста до белого каления
«На ловца и зверь бежит» - старая пословица нашла свое подтверждение в истории, которая произошла в Чебоксарах.
Там сотовый телефон начальника отделения по борьбе с кражами с банковских карт Управления уголовного розыска МВД Чувашии Сергея Александрова поступило СМС-сообщение.
Оно предупреждало полицейского о том, что его банковской картой оплачена покупка в интернет-магазине, и ему нужно перезвонить в «службу финансовой безопасности банка».
То самое СМС-сообщение.Фото: скриншот с видео
Правоохранитель набрал указанный номер айпи-телефонии. Он изобразил из себя испуганного человека и внимательно слушал команды мошенника, не забывая при этом записывать разговор.
Но как ни старался аферист, вытянуть из полицейского данные о его банковской карты ему, естественно, не удалось, сообщает МВД Чувашии. В итоге правоохранитель довел его до белого каления и тот перешел на мат, а после сбросил звонок.
Полицейский Чебоксар довел афериста до белого каления.
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ИСТОЧНИК KP.RU