СЕГОДНЯ 15:32 2019-03-15T15:32:12+03:00

К нему на телефон пришло СМС-сообщение с предупреждением о покупке с его банковской карты в интернет-магазине. Правоохранитель позвонил на указанный номер и записал разговор [аудио, фото]

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«На ловца и зверь бежит» - старая пословица нашла свое подтверждение в истории, которая произошла в Чебоксарах.

Там сотовый телефон начальника отделения по борьбе с кражами с банковских карт Управления уголовного розыска МВД Чувашии Сергея Александрова поступило СМС-сообщение.

Оно предупреждало полицейского о том, что его банковской картой оплачена покупка в интернет-магазине, и ему нужно перезвонить в «службу финансовой безопасности банка».

То самое СМС-сообщение.Фото: скриншот с видео

Правоохранитель набрал указанный номер айпи-телефонии. Он изобразил из себя испуганного человека и внимательно слушал команды мошенника, не забывая при этом записывать разговор.

Но как ни старался аферист, вытянуть из полицейского данные о его банковской карты ему, естественно, не удалось, сообщает МВД Чувашии. В итоге правоохранитель довел его до белого каления и тот перешел на мат, а после сбросил звонок.

Полицейский Чебоксар довел афериста до белого каления. 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU