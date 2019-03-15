Президент Татарстана вошел в топ-5 медиарейтинга глав регионов России по итогам февраля
Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в топ-5 медиарейтинга глав регионов России по итогам февраля. Его индекс, по данным "Медиалогии", составил 72,1 тысячу, что позволило ему занять пятую строчку в списке. Известно, что в январе текущего года глава республики находился на 12 месте.
На данный момент Минниханова обгоняют глава Башкортостана Радий Хабиров, руководитель Московской области Андрей Воробьев, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и мэр Москвы Сергей Собянин.
Отмечается, что количество упоминаний имени Рустама Минниханова в средствах массовой информации за февраль 2019 года достигло 10,7 тысяч.
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ИСТОЧНИК KP.RU