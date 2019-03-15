СЕГОДНЯ 12:29 2019-03-15T12:29:37+03:00

За билет в один конец придется заплатить 200 рублей

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Как сообщает Минтранс Татарстана, в Казани автовокзал «Восточный» возобновляет рейсы в Богатые Сабы и обратно. Перевозить пассажиров будут на комфортабельных автобусах. За один билет придется выложить 200 рублей.

Так, рейсы будут осуществляется на ежедневной основе. Из столицы Татарстана автобусы отправляются в 09.40 и 15.40. А обратно - из Богатых Сабов (автовокзал по адресу: улица Закирова, 78) они выезжают в 07.00 и 13.00.

Добраться же до казанского автовокзала «Восточный» (улица Аграрная, 8) в городе можно на местных автобусах, курсирующих по маршрутам №№ 5, 33, 34, 63, 71, 197, с 06.30 до 20.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU