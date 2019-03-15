2019-03-15T12:29:37+03:00
Общество

В Казани автовокзал «Восточный» возобновляет рейсы в Богатые Сабы и обратно

За билет в один конец придется заплатить 200 рублей
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: vk.com/club156226060Фото: vk.com/club156226060
Изменить размер текста:

Как сообщает Минтранс Татарстана, в Казани автовокзал «Восточный» возобновляет рейсы в Богатые Сабы и обратно. Перевозить пассажиров будут на комфортабельных автобусах. За один билет придется выложить 200 рублей.

Так, рейсы будут осуществляется на ежедневной основе. Из столицы Татарстана автобусы отправляются в 09.40 и 15.40. А обратно - из Богатых Сабов (автовокзал по адресу: улица Закирова, 78) они выезжают в 07.00 и 13.00.

Добраться же до казанского автовокзала «Восточный» (улица Аграрная, 8) в городе можно на местных автобусах, курсирующих по маршрутам №№ 5, 33, 34, 63, 71, 197, с 06.30 до 20.00.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейский Чебоксар довел афериста до белого каления
МВД Татарстана построит в Казани 10-этажный дом за 227 миллионов рублей
Госсовет Татарстана потратит 152 тысячи рублей на открытки к майским праздникам-2019
Президент Татарстана вошел в топ-5 медиарейтинга глав регионов России по итогам февраля
В Казани сотрудниц двух вузов будут судить за продажу дипломов
Первый в истории Суперкубок России по хоккею на траве разыграют в Казани
"Они нуждаются в наших молитвах": Муфтий Татарстана призвал молиться за погибших во время стрельбы в Новой Зеландии
ВТБ запустил продуктовую и цифровую фабрики для работы с малым и средним бизнесом
Жителя Чувашии подозревают в том, что он изнасиловал свою жену, угрожая убить ее отверткой
В Татарстане выбрали имена для пары краснокнижных орланов-белохвостов
В Казани на ТЭЦ-2 вспыхнул пожар: загорелось масло
Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин