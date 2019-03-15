Жителя Чувашии подозревают в том, что он изнасиловал свою жену, угрожая убить ее отверткой

СЕГОДНЯ 12:50 2019-03-15T12:50:43+03:00

Сначала он под ножом отвез ее в гаражный бокс. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Молодая супруга не выдержала семейных скандалов и ушла от благоверного

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Уголовное дело в отношении 27-летнего жителя города Новочебоксарска возбуждено по статье "Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством".

От молодого человека ушла 19-летняя супруга. Она не выдержала скандалов, но развод пока не оформляла. А 11 марта, по версии следствия, ее муж, угрожая ножом, вынудил потерпевшую проехать с ним к гаражному боксу.

Там он сначала совершил в отношении молодой жены секс-насилие, а после, приставив к горлу отвертку, изнасиловал.

- Подозреваемый задержан, по решению суда он заключен под стражу , - сообщили в следственном комитете Чувашии. - Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU