Жителя Чувашии подозревают в том, что он изнасиловал свою жену, угрожая убить ее отверткой
Уголовное дело в отношении 27-летнего жителя города Новочебоксарска возбуждено по статье "Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством".
От молодого человека ушла 19-летняя супруга. Она не выдержала скандалов, но развод пока не оформляла. А 11 марта, по версии следствия, ее муж, угрожая ножом, вынудил потерпевшую проехать с ним к гаражному боксу.
Там он сначала совершил в отношении молодой жены секс-насилие, а после, приставив к горлу отвертку, изнасиловал.
- Подозреваемый задержан, по решению суда он заключен под стражу , - сообщили в следственном комитете Чувашии. - Расследование уголовного дела продолжается.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»