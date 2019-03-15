В Татарстане выбрали имена для пары краснокнижных орланов-белохвостов

СЕГОДНЯ 12:09 2019-03-15T12:09:19+03:00

Это Гера, которая уже обустроила себе гнездо Фото: Из материалов пресс-службы

Ведется онлайн трансляция с камеры, прикрепленной над гнездом

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В Татарстане орланы-белохвосты - самые крупные хищные птицы республики, живут на территории Национального парка "Нижняя Кама". Там насчитывается 8-10 этих птиц.

Благодаря проекту "Веб-камеры" на гнездах орланов в национальном парке "Нижняя Кама" в режиме онлайн любой желающий может посмотреть, как живут эти птицы, занесенные в Красную Книгу.

В этом гнезде поселилась пара, для которой выбирали имена всем миром. Победили Зевс и Гера, в честь Богов Олимпа. Гера и ее супруг уже обновили гнездо, расположенное на липе. Теперь можно ожидать, когда птица снесет яйцо.

Кстати, это единственное в России гнездо орланов, где работает веб-камера.

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ИСТОЧНИК KP.RU