В Татарстане выбрали имена для пары краснокнижных орланов-белохвостов
В Татарстане орланы-белохвосты - самые крупные хищные птицы республики, живут на территории Национального парка "Нижняя Кама". Там насчитывается 8-10 этих птиц.
Благодаря проекту "Веб-камеры" на гнездах орланов в национальном парке "Нижняя Кама" в режиме онлайн любой желающий может посмотреть, как живут эти птицы, занесенные в Красную Книгу.
В этом гнезде поселилась пара, для которой выбирали имена всем миром. Победили Зевс и Гера, в честь Богов Олимпа. Гера и ее супруг уже обновили гнездо, расположенное на липе. Теперь можно ожидать, когда птица снесет яйцо.
Кстати, это единственное в России гнездо орланов, где работает веб-камера.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU