2019-03-15T12:09:19+03:00
Дом. Семья

В Татарстане выбрали имена для пары краснокнижных орланов-белохвостов

Ведется онлайн трансляция с камеры, прикрепленной над гнездом
Лика ИСАЕВА
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Это Гера, которая уже обустроила себе гнездоЭто Гера, которая уже обустроила себе гнездоФото: Из материалов пресс-службы
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В Татарстане орланы-белохвосты - самые крупные хищные птицы республики, живут на территории Национального парка "Нижняя Кама". Там насчитывается 8-10 этих птиц.

Благодаря проекту "Веб-камеры" на гнездах орланов в национальном парке "Нижняя Кама" в режиме онлайн любой желающий может посмотреть, как живут эти птицы, занесенные в Красную Книгу.

В этом гнезде поселилась пара, для которой выбирали имена всем миром. Победили Зевс и Гера, в честь Богов Олимпа. Гера и ее супруг уже обновили гнездо, расположенное на липе. Теперь можно ожидать, когда птица снесет яйцо.

Кстати, это единственное в России гнездо орланов, где работает веб-камера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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