2019-03-15T11:49:41+03:00
Происшествия

В Казани на ТЭЦ-2 вспыхнул пожар: загорелось масло

С возгоранием справились сотрудники предприятия
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
В этом происшествии никто не пострадал.В этом происшествии никто не пострадал.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
Изменить размер текста:

Тревожное сообщение поступило 15 марта в 9.39 о возгорании в турбинном цехе парогенераторной установки ТЭЦ-2 на улице Тэцевская, дом 11 поступило 15 марта в 9.39.

- Силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона выехали по рангу №3, - сообщили в МЧС Татарстана. - С места номеру 3 был дан отбой, в 10.05 ликвидация открытого горения масла на площади три квадратных метра.

Выяснилось, что пять сотрудников предприятия еще до приезда пожарных развернули рукавную линию и использовали огнетушители для борьбы с огнем.

Пострадавших в ЧП нет, эвакуация сотрудников ТЭЦ-2 не проводилась.

Установка отключена, потребители подключены по резервной линии.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейский Чебоксар довел афериста до белого каления
МВД Татарстана построит в Казани 10-этажный дом за 227 миллионов рублей
Госсовет Татарстана потратит 152 тысячи рублей на открытки к майским праздникам-2019
Президент Татарстана вошел в топ-5 медиарейтинга глав регионов России по итогам февраля
В Казани сотрудниц двух вузов будут судить за продажу дипломов
Первый в истории Суперкубок России по хоккею на траве разыграют в Казани
"Они нуждаются в наших молитвах": Муфтий Татарстана призвал молиться за погибших во время стрельбы в Новой Зеландии
ВТБ запустил продуктовую и цифровую фабрики для работы с малым и средним бизнесом
Жителя Чувашии подозревают в том, что он изнасиловал свою жену, угрожая убить ее отверткой
В Казани автовокзал «Восточный» возобновляет рейсы в Богатые Сабы и обратно
В Татарстане выбрали имена для пары краснокнижных орланов-белохвостов
Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин