В Казани на ТЭЦ-2 вспыхнул пожар: загорелось масло

СЕГОДНЯ 11:49 2019-03-15T11:49:41+03:00

В этом происшествии никто не пострадал. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

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Тревожное сообщение поступило 15 марта в 9.39 о возгорании в турбинном цехе парогенераторной установки ТЭЦ-2 на улице Тэцевская, дом 11 поступило 15 марта в 9.39.

- Силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона выехали по рангу №3, - сообщили в МЧС Татарстана. - С места номеру 3 был дан отбой, в 10.05 ликвидация открытого горения масла на площади три квадратных метра.

Выяснилось, что пять сотрудников предприятия еще до приезда пожарных развернули рукавную линию и использовали огнетушители для борьбы с огнем.

Пострадавших в ЧП нет, эвакуация сотрудников ТЭЦ-2 не проводилась.

Установка отключена, потребители подключены по резервной линии.

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ИСТОЧНИК KP.RU