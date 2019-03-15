В заповеднике "Присурский" в Чувашии проснулись первые сурки
Несмотря на то, что зима еще не отступила полностью, и в заповеднике много снега, в Батыревском районе Чувашии, где на южных склонах и сурчинных бутанах расположены колонии этих грызунов, уже начал подтаивать снег.
Во время осмотра территории специалисты заповедника 12 марта обнаружили первую норку, где проснулись обитатели - семья сурков. По оставленным в снегу следам установили, что зверьки уже успели прогуляться на два метра от норы.
Следы прогулок сурковФото: Из материалов пресс-службы
На следующий день сурки "открыли" еще одну нору. Возле первой пробудившейся семьи следов прогулок грызунов стало больше.
- Пока корма для сурков недостаточно. Лишь небольшие проталины, на которых виден ярко-зеленый мох. На снегу можно встретить пауков, - сообщили в пресс-службе заповедника.
Массовое появление сурков ожидается в конце второй декады марта, когда установиться по-настоящему весенняя погода.
ИСТОЧНИК KP.RU