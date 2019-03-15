2019-03-15T10:56:13+03:00
Общество

В Чувашии учредили юбилейную медаль «В память о 550-летии города Чебоксары»

Она будет вручаться гражданам в качестве поощрения за значительное влияние на развитие столицы республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: НА-СВЯЗИ.riФото: НА-СВЯЗИ.ri
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В четверг 14 марта, на 38-м заседании Чувашского государственного собрания депутатов было принято решение об учреждении юбилейной медали «В память о 550-летии города Чебоксары». Она будет вручаться в качестве поощрения гражданам, обеспечившим «своим трудом, государственной, общественно-политической, научной, образовательной, культурной, спортивной, благотворительной и иной деятельностью социально-экономическое развитие города Чебоксары, личная деятельность которых оказала значительное влияние на развитие столицы Чувашии, благосостояние его жителей, способствовала повышению престижа и авторитета города».

Медаль золотистого цвета изготавливается из томпака и имеет форму круга диаметром 34 миллиметров. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой, обтянутой синей муаровой лентой, со светло-серой равновеликой полосой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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