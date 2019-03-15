2019-03-15T10:12:12+03:00
Происшествия

В Казани разыскивают легковушку, скрывшуюся после наезда на ребенка

Госавтоинспекция столицы Татарстана просит помочь в розыске злоумышленника
Лика ИСАЕВА
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На место наезда вызывали медиков и полициюНа место наезда вызывали медиков и полициюФото: Из материалов пресс-службы
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Наезд на девятилетнего школьника произошел 14 марта в 16.10 во дворе дома №81 по улице Рихарда Зорге в Приволжском районе Казани. Сразу после наезда водитель с места происшествия скрылся, не оказав помощи мальчику. Медиков вызывали очевидцы аварии.

- В результате ДТП ребенок получил травму ноги, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани. - Ведутся оперативно-розыскные мероприятия. В связи с этим просим горожан, ставших свидетелями наезда на ребенка, откликнуться и позвонить по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.

ИСТОЧНИК KP.RU

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