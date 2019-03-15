2019-03-15T09:31:06+03:00
Общество

В Татарстане после ареста инкубаторов предприятие выплатило долги по зарплатам

Общая сумма задолженности составила более трех миллионов рублей
Лика ИСАЕВА
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Приставы арестовали инкубаторы на птицефабрикеПриставы арестовали инкубаторы на птицефабрикеФото: Из материалов пресс-службы
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Сельхозпредприятие в Тетюшском районе республики, которое занимается разведением птицы, более полугода не выплачивало зарплату своим 20 сотрудникам. Общая сумма задолженности составила более трех миллионов рублей.

Исполнительное производство было возбуждено судебными приставами Тетюшского РО ССП Татарстана. Поскольку предприятие в добровольном порядке не выплатило зарплату сотрудникам, приставы арестовали три промышленных инкубатора на общую сумму три миллиона рублей. Администрацию предприятия-должника предупредили, что в случае неуплаты долга инкубаторы будут реализованы в счет погашения долга.

- Данная мера побудила организацию тут же выплатить часть задолженности по заработной плате в размере более 2,6 миллионов рублей, - сообщили в УФССП Татарстана. - Но арест с инкубаторов не снят, снять его смогут только после того, как будет полностью погашены вся задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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