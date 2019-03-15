2019-03-15T10:08:42+03:00
Звезды

Казанцы отметят День Святого Патрика

Мероприятия стартуют 23 марта
Ирина ЛЕСКОВА
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В Казани отметят День Святого ПатрикаВ Казани отметят День Святого ПатрикаФото: Из материалов пресс-службы
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Впервые в Казани состоится веселая вечеринка, посвященная Дню Святого Патрика. С 2018 года традиционный ирландский праздник официально празднуют и в России, а в Казани 23 марта решили отпраздновать его в ирландском стиле. Вечеринка в честь праздника - Irishhood, стартует в одном из кафе столицы Татарстана.

Гостей будут развлекать музыканты и диджеи: Артем Крючков aka EL — один из основателей формации Roots United, бессменный резидент, а также человек отвечающий за продюсирование всех знаковых ивентов RU. В Петербурге Артема можно встретить в ключевых для города клубах: Stackenschneider, «КПД», «Танцплощадка» и «Клуб»; Roots United из Санкт-Петербурга - Nocow, Shutta, EL и Hoopa.

Roots United — это объединение музыкантов, продюсеров, промоутеров, которые за 10 лет существования провели более 80-ти мероприятий в родном Петербурге, Москве и других городах России. Это комьюнити без преувеличения является сильнейшей музыкальной группировкой Северной столицы и одной из ключевых во всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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