В Казани спасатели предупреждают горожан из "зоны риска" о паводке

СЕГОДНЯ 08:45 2019-03-15T08:46:44+03:00

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Зима 2018-2019 годов оказалась снежная, и возникла угроза весеннего паводка в некоторых районах столицы Татарстана. Для минимизации ущерба от прохождения весеннего половодья 15 марта в Казани на базе «Поисково-спасательной службы» МЧС Татарстана будут проведены мероприятия, которые позволят проверить готовность сил и средств зонального поисково-спасательного отряда №2 к сезону половодья.

Памятки раздают жителям, где может пройти паводокФото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

Но вопрос касается не только спасателей. Граждане, чьи дома оказались в зоне риска из-за возможного подтопления ежедневно получают консультации от спасателей рекомендации о правилах поведения во время прихода воды.

Рыбаки - еще одна категория граждан, попадающих в категорию рискаФото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

Для другой категории граждан, рискующих своими жизнями и здоровьем, - любителей подледной рыбалки, лекции проводят непосредственно на местах - на льду водоемов, где они рыбачат.

ИСТОЧНИК KP.RU